Touche de Creme no participa de la maratón Cucurucho10K

Deseamos sinceramente que todos puedan disfrutar de ésta; la capital nacional del helado artesanal, pero no participamos en estas convocatorias".

Consideramos, que en una ciudad nutrida de artesanos –en diversos rubros, no solo en el nuestro– la finalidad de este tipo de convocatorias (elegir el helado más rico), resulta desafortunada. Un buen producto, no es mejor que otro buen producto, su elección es una cuestión de gustos.

La heladería Touche de Creme aclaró que no participa de la maratón #Cucurucho10K. Lo hizo a través del siguiente comunicado: "Con sorpresa, nos hemos enterado, de que nos han hecho partícipes de un evento que trae aparejada una competencia. Aún siendo noticia en un portal de la ciudad de Rosario (Punto Biz lo publicó primero y Rosario3.com lo reprodujo ), al día de la fecha nadie nos ha contactado para consultarnos si nos interesa participar.

