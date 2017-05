Tras la lluvia, alerta por vientos intensos en la región

La temperatura no experimentaba todavía un bajón pronunciado, con 15 grados a media tarde. Para el fin de semana sí se anuncian mínimas bastante bajas (6 grados para la mañana del sábado) y con tiempo inestable.

