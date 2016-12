Tras la tormenta, aún hay rutas cortadas y se asiste a los afectados

Defensa Civil seguía de cerca, no obstante, la evolución del drenaje en zonas rurales, ya que parte del agua podía desplazarse hacia zonas urbanas de la zona. Además de Álvarez, las poblaciones más azotadas eran Alvear y María Teresa, aunque “todas las localidades del sur de la provincia resultaron afectadas en mayor o menor medida”, señaló Escajadillo en La primera de la tarde.

Según informó el periodista del Tres Ever Arnoldo unas 60 familias fueron trasladadas a la escuela y a la iglesia local desde que las aguas comenzaron a subir cerca de las 16 de este lunes.

El ministro de Desarrollo Social, Jorge Álvarez, confirmó en diálogo con Radiópolis (Radio 2), que aún quedan unos 100 evacuados por el desborde del arroyo Frías ayer a la tarde y que aún se atienden las localidades de Pueblo Esther y Empalme Graneros. En tanto, sostuvo que en Álvarez ya no hay evacuados y que todos los afectados regresaron a sus hogares.

