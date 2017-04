Tras los roces, Macri y Carrió se reunieron en Olivos

Las críticas de la diputada también se dirigieron a sus socios de Cambiemos, porque atribuye algunas denuncias a internas dentro de esa fuerza. En esa línea Carrió aseguró tener "problemas" con "todos los grupos de droga y muchos problemas con la vieja Aduana que garantizaba todo esto", y también "con algún sector político ligado a la provincia de Buenos Aires, a (Cristian) Ritondo y a (el jefe de la Policía bonaerense Juan Pablo) Bressi, y comen todos juntos con (el ex secretario de Seguridad provincial, Alejandro) Granados; y ayer estaban almorzando con (el ex titular de la Bonaerense Hugo) Matzkin".

