Trasladaron unos 300 presos de comisarías a la cárcel de Piñero

Pullaro terminó diciendo que esto permite “ir ganando capacidad operativa de la Policía de la provincia de Santa Fe, porque creemos como un tema central que la policía debe estar para brindar seguridad a la población y no para cuidar presos en comisarías”.

El gobierno provincial sigue adelante con su objetivo de sacar a todos los detenidos de las comisarías para alojarlos en las cárceles santafesinas. Este lunes por la mañana hasta entrada la tarde, cerca de 300 presos fueron llevados desde seccionales de Rosario hacia el penal que está ubicado en la localidad de Piñero. Entre los reubicados, hay cinco detenidos en el marco de la denominada megacausa por fraude inmobiliario . “Creemos que es importante porque la policía debe estar para brindar seguridad a la población y no para cuidar presos”, dijo el ministro de Seguridad provincial, Maximiliano Pullaro.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo