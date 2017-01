Tres casos de violencia de género en pocas horas

Por último, en el barrio Remedios de Escalada una joven de 18 años dio aviso a través del 911 que su ex pareja se presentó en su vivienda ubicada en Paraná y Mendoza y la agredió físicamente.

Según datos policiales, el primer episodio sucedió en el barrio Roque Sáenz Peña, cuando una mujer de 34 años solicitó la presencia policial en su vivienda de calle Siracusa y Pineda, donde momentos antes fue agredida físicamente por su ex pareja, un hombre de 30 años, quien fue detenido en el lugar.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo