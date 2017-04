Tres mujeres fueron agredidas en nuevos casos de violencia machista

El hecho ocurrió en calle Margis al 4800, zona sur de la ciudad, donde la víctima mantuvo una discusión con su ex pareja de 46 años. El hombre la agredió y se fue de la casa. Está identificado y es buscado por la Policía.

