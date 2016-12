Tres súper habilitados para reabrir los domingos: la provincia hará inspecciones

El secretario de Comercio explicó que en los casos de los supermercados que obtuvieron fallo favorable “se hace una paralización parcial” pero “la cuestión de fondo no está resuelta”.

El secretario de Comercio de Santa Fe, Juan Pablo Diab, sostuvo este miércoles que el área a su cargo realizará constataciones de los supermercados que abran en enero, a la espera de la resolución de la cuestión de fondo. Y es que tanto el gobierno provincial como el municipio rosarino apelarán el fallo de inconstitucionalidad de la Cámara Civil y Comercial y la Corte deberá resolver la vigencia o no de la ley de descanso dominical luego de la feria judicial.

La Justicia en lo Civil y Comercial de los tribunales provinciales de Rosario hizo lugar este miércoles a una medida cautelar no innovativa presentada por la cadena de supermercados Jumbo, luego de que esta semana se declarase inconstitucional la norma vigente en la provincia, con su correspondiente adhesión en la ciudad.

