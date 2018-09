Últimos días de la convocatoria a las Becas Fulbright

La Secretaría de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario informó que se encuentra a disposición las diferentes ofertas académicas ofrecidas por Fulbright para jóvenes estudiantes, doctorandos, profesores de inglés y postdoctorandos.

Además, recordó los plazos de cierre que están determinados para algunas de estas becas:

Beca de Doctorado Fulbright – Fundación Bunge y Born (Cierre: 21 de Septiembre de 2018)

La Comisión Fulbright y la Fundación Bunge y Born otorgarán becas a jóvenes investigadores argentinos para completar sus trabajos de investigación de doctorado en universidades o centros de investigación de Estados Unidos. Las becas incluyen el compromiso de finalizar y presentar sus tesis doctorales preferentemente en un plazo de 18 meses de su regreso a Argentina.



Beca Para Profesores Residentes (Cierre: 14 de septiembre de 2018)

Mediante fondos aportados por el Programa Fulbright Scholar-in-Residence, la universidad Otterbein tiene la posibilidad de invitar a un profesor argentino para colaborar en tareas académicas en el campus.



Beca Fulbright – Ministerio de Educación de la Nación para Asistentes de Idioma (Cierre: 21 de septiembre de 2018)

Becas otorgadas conjuntamente por la Comisión Fulbright y el Ministerio de Educación de la Nación con el objetivo de brindar a profesores de inglés argentinos la posibilidad de realizar una experiencia de intercambio cultural en una universidad de los Estados Unidos.



Beca Fulbright – Ministerio de Educación de la Nación para estancias de investigación en Estados Unidos (Cierre: 14 de septiembre de 2018)

Becas para estancias de investigación para realizar estancias de investigación de nivel doctoral y postdoctoral en universidades de los Estados Unidos durante tres meses.



Seminarios sobre Estados Unidos (Summer Institutes) sobre “Políticas de Defensa y Seguridad Nacional (Cierre: 24 de septiembre del 2018)

La Comisión Fulbright seleccionará a especialistas en temas de Seguridad y Defensa para asistir a un seminario de posgrado sobre “Políticas de Defensa y Seguridad Nacional” en los Estados Unidos.



Seminario para Estudiantes Universitarios en EE.UU. (Study of the U.S. Institute for Student Leaders) (Cierre: 24 de septiembre del 2018)

Becas con el objetivo de brindar a jóvenes estudiantes la oportunidad de participar en un seminario intensivo para ampliar los conocimientos sobre los Estados Unidos: historia, gobierno, cultura, valores e instituciones, y perfeccionar las capacidades de liderazgo.



Becas Fulbright- Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “Friends of Fulbright” (Cierre: 28 de septiembre de 2018)

Becas para los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires puedan compartir una experiencia académica con estudiantes de los Estados Unidos y de diversos países del mundo en el marco del Programa “Friends of Fulbright”, que cuenta con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos.

Más info: Becas Fulbright