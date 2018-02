Un acto vandálico dejó sin luz a una amplia zona del macrocentro

Un acto vandálico, inconsciente, dejó sín luz a una amplia zona de la ciudad y puso en serio riesgo a la persona que lo cometió.

Según informó Cecilia Chitarroni, vocera de la EPE, eran cerca de las 7 de la mañana cuando una persona abrió el seccionador de la subestación transformadora aérea de San Luis y Vera Mujica y eso “generó un arco voltaico que dañó los componentes del equipo de maniobras” de las instalaciones.

Como consecuencia de este hecho, la zona comprendida por las calles San Lorenzo, 9 de Julio, Ovidio Lagos e Iriondo se quedó sin energía eléctrica, aunque a las 8 el servicio ya había sido parcialmente repuesto y las cuadrillas trabajaban para terminar de resolver el problema lo más rápido posible, reemplazando las instalaciones quemadas. Se estimaba para media mañana la reposición total del servicio.

¿Por qué esta persona cometió esa acción que incluso lo puso en serio riesgo (aunque no sufrió heridas de gravedad? Para Chitarroni no hay elementos de valor que se pudiera haber llevado, con lo cual se especula que podría haber actuado en estado de no total conciencia.