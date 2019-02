Un auto ignoró el cartel de Pare y fue embestido por un colectivo: 15 heridos

Un colectivo chocó contra un Chevrolet Ágile en la esquina de Viamonte y Corrientes. El impacto se dio a la altura de la puerta de la conductora del auto, que fue asistida por el Sies. Hay 15 personas lesionadas.

Según informó el periodista de Radio 2 Fernando Carrafiello, el auto circulaba por Viamonte, ignoró el cartel de Pare que estaba en la esquina y fue embestido por un colectivo de la línea 103 negra.

"El auto no frenó (ante el cartel), el chofer trató de esquivarlo pero lo tenía encima. Yo estaba parada, no me caí, pero se me cayeron todos encima", relató una pasajera.

En la unidad de transporte urbano de pasajeros iba una mujer con su bebé de 27 días. Tras el impacto, una pasajera colaboró para cubrir al pequeño para que no se lesionara.

"El impacto fue fuerte. Se escuchó un estruendo. Había muchas personas paradas", agregó otra pasajera.

Trabaja personal del Sies con las personas que sufrieron golpes. El tránsito estaba interrumpido en Ocampo y Corrientes, y en Paraguay y Viamonte.