Un banco les quitó sus créditos hipotecarios por tener VIH

"No hay un motivo técnico por el cual los pueden rechazar y encima habría que preguntarse en uno de los casos, cómo hicieron el test de VIH sin autorización", precisaron desde la Fundación.

Sin embargo, la entidad reclama el cumplimiento de la resolución 37275 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, fechada el 29 de noviembre de 2012, por la cual un paciente con el virus no puede ser excluido de los planes de seguros de personas.

