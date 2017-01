Un caldo: anuncian temperaturas por encima de 40º

Además de lo que precisa el SMN en su informe, diferentes pronósticos no oficiales también hablan de temperaturas por encima de los 40 grados en Rosario en los días que vienen.

Un informe del organismo oficial remarca que “el verano marca presencia en gran parte de la Argentina”, donde Rosario y la región no son la excepción.

