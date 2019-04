¿Un circo en el colegio?

¿Qué hacen malabaristas, payasos y zancudos en la puerta del colegio?

Lograr sinergia entre el colegio y los padres es fundamental para el buen rendimiento académico de los chicos y el desarrollo armónico de todas sus capacidades. La ecuación no puede ser más simple: por un lado, la familia es donde primeramente se adquieren los valores esenciales, y se desvirtuarían si la educación escolar no los secundara; por otro, el proyecto educativo integral de una escuela no logrará sus objetivos si los padres fomentan en la casa actitudes contrarias.

Los padres son por derecho los primeros educadores de sus hijos, su actuar es irreemplazable. La labor de los colegios es colaboradora y complemento de la acción familiar. El éxito de una educación de calidad pivota sobre el esfuerzo por trabajar conjunta y coherentemente familia y colegio.

Cuando la familia está presente no solo en el hogar sino colaborando con el colegio, la labor educativa no se pierde en el camino de la escuela a casa. Se consigue una unidad entre los agentes educativos, que fortalece a los dos términos del binomio.

Evidentemente la tarea primordial será trabajar sobre la base de valores compartidos, cuidando la continuidad entre el ambiente escolar y el familiar: motivaciones, pautas, exigencias coherentes en uno y en otro.

Y un paso más. Importa que los padres se identifiquen con el proyecto e ideario del colegio, pero mucho más que lo hagan para proponer ellos mismos las metas educativas para su familia. Se trata de estar en condiciones de desarrollar un verdadero proyecto educativo familiar.

En 1979, un grupo de padres promovieron en Rosario un colegio que fuera continuador de los pilares educativos que deseaban para sus familias.

"Elegimos abrir el año lectivo con una celebración en familia", explica Carla Biazzi, directora del Colegio Mirasoles, "porque la característica que nos define es ser un colegio de familias, acá los padres son protagonistas.Este añose cumplen 40 años de trayectoria en nuestra ciudad y aunque lo vamos a festejar de distintas maneras, los padres estarán siempre en el centro: celebramos que la familia y el colegio educan juntos, y por eso esta fiesta tiene la calidez y la emoción de los reencuentros familiares".