Un cuarto supermercado también quiere abrir otra vez los domingos

La Justicia en lo Civil y Comercial de los tribunales provinciales de Rosario hizo lugar este miércoles a una medida cautelar no innovativa presentada por la cadena de supermercados Jumbo, luego de que esta semana se declarase inconstitucional la norma vigente en la provincia, con su correspondiente adhesión en la ciudad.

