Un cura con muchas amantes y acusado de proxeneta

Un sacerdote italiano de 48 años fue acusado por una mujer de organizar y grabar fiestas sexuales con numerosas amantes, a quien también prostituía ante otros hombres. No sólo eso, la denunciante dijo que tenían relaciones sexuales en la parroquia a toda hora.

