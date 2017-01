Un domingo bajo agua de punta a punta y con alerta

El portal especializado Windguru anticipa precipitaciones desde la madrugada, con un pico a media mañana, y hasta la medianoche. The Weather Channel estima 100% de probabilidades de precipitaciones desde las 6, y con altas chances hasta la noche.

