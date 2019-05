Un error capital que dejó absorto a Guido Kaczka

Otra vez, una respuesta insólita en el programa que conduce Guido Kaczka en El Trece. Una concursante se equivocó al mencionar una capital de un país y el error terminó siendo gracioso.

De acuerdo a lo que informó el sitio Exitonía, así como hace algunas semanas una docente se equivocó al ubicar a Ucrania en un mapa, anoche una joven de catorce años erró a una de las preguntas, de cabo a rabo. Se trata de María José, una chica que fue al programa de Guido para ganarse el viaje a Punta del Este junto con su madre, que estaba en la plataforma con riesgo de caer al agua de “el pantano”. La consigna fue ¿Cuál es la capital de Sudán?

“No, Guido. No me la acuerdo”, contestó a lo que Kaczka le recomendó que diga alguna ciudad, ya que quizá podría contar con el beneficio de alguna de sus pistas, si es que la respuesta no se encontraba tan alejada de la correcta. Y ahí llegó la sorpresa: “Tiro una cualquiera… Montevideo”, disparó María José.

“No… esa respuesta está mal”, fue la reacción atónita del conductor, que de todas formas intentó darle una mano. “Está mal, pero no está tan mal, porque Montevideo también es una capital, en este caso, de Uruguay, nuestro país vecino, nuestro país hermano, mucho más que limítrofe”, ironizó.

Y le tiró una soga: “Cuando la gente te pone por WhatsApp un chiste que no es tan gracioso y no lo querés hacer sentir mal. ¿Qué le ponés?”, le preguntó Kaczka a la chica. “Arre”, contestó ella, otra vez dejando helado al conductor. “Mirá, yo le pongo ‘Jaja’, quizá a partir de hoy ponga ‘arre’. Sacale un ‘ja’ a ‘jaja’ y pensá en el ‘nestum’ que comen los chicos”, sostuvo Guido.

“¿Jatul?”, dijo tímidamente la chica de 14 años. “Falta solo una letra. Decime, decime. Decime la respuesta”, le suplicó. “¿Jatum?”, respondió con contundencia.

“La respuesta es Jartum”, reveló Guido, motivo por el que la mama de la concursante cayó al agua.

Jartum es la capital del país africano. Tiene una superficie de 30000 km² y más de cinco millones de habitantes. Montevideo, la ciudad que nombró María José en primera instancia, se encuentra a 10.876.03 km del distrito sudanés.

El programa de Guido viene dando que hablar y reír. Hace unos meses, una muchacha debió contestar sobre una película ganadora de los Oscar, y cuando un chico inventó un insólito nombre para un importante asesor político. En cada uno de los casos, los usuarios reprodujeron el hecho y expresaron indignación, sorpresa y a otros simplemente les dio gracia.