Un hombre murió al despistarse con su auto en la autopista a Buenos Aires

No se descarta que el conductor se haya despistado y perdido el control del auto.

Un hombre de 39 años, identificado como Ricardo Telechea, falleció este sábado por la mañana al despistarse con su auto en la autopista Rosario-Buenos Aires, a la altura de Villa Gobernador Gálvez. Hasta el momento los peritos no encontraban indicios de la intervención de otro vehículo.

