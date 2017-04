Un hombre tomó de rehén y asesinó a su ex pareja en un shopping

La pareja, que se había separado hace unas semanas, tenía un hijo cuya edad no fue revelada. Además, las autoridades habían establecido medidas de protección en la vivienda de la mujer ante amenazas del sujeto.

Julio Alberto Reyes, de 42 años, ingresó al lugar donde trabajaba su ex pareja, Claudia Rodríguez, de 40. Esgrimiendo un arma de fuego, la tomó como rehén. Fue en el centro comercial Santa Fe, en el norte de Bogotá.

Un hombre asesinó la noche de este lunes a su ex pareja en un centro comercial de Bogotá, Colombia, donde la mantuvo durante casi tres horas como rehén.

