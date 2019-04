Un jueves con tiempo no tan santo en Rosario

El Jueves Santo no será tan santo en cuanto al tiempo en Rosario. Si bien este primer día no laborable para muchos (no feriado), en el marco de la Semana Santa, comenzó con bancos de niebla en rutas de la región y en sectores suburbanos de la ciudad, pero según el pronóstico oficial podría ser la puerta de entrada a un fin de semana con lluvias y tormentas.

De acuerdo al informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo estaba despejado en Rosario, con bancos de neblina en sectores rurales y suburbanos. La temperatura era de 13 grados.

Para el resto de la jornada se espera cielo parcialmente nublado, con vientos moderados a leves del sector norte. Se espera una temperatura máxima de 26 grados.

El panorama se complicaría a partir del Viernes Santo por la tarde, cuando el tiempo se volvería inestable con probabilidad de precipitaciones. El sábado directamente están anunciadas lluvias y tormentas.

El domingo de Pascuas también sería lluvioso.