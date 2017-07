Un policia llevó a una chica de 13 años a un hotel alojamiento, la mató y luego se suicidó

La joven Elizabeth Giuliana Solís Álvarez era buscada por su familia desde la noche anterior. Había dicho a su madre que se dirigía al cumpleaños de un conocido de la Iglesia evangélica a la que asistía, pero luego comprobaron que no era cierto.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo