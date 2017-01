Un preso por narcotráfico se fugó de la cárcel y secuestró a un remisero

Un preso por narcotráfico se fugó este lunes de la Aicaidía de Vera. El hecho sucedió, según precisaron desde el Ministerio de Seguridad, en medio de una intensa tormenta. Se iniciaron actuaciones para investigar la responsabilidad del personal policial. A su vez, un remisero relató haber sido secuestrado en su vehículo por el prófugo, aunque no estaba confirmado ese dato.

Miguel Antonio Ferreira Vera, de 31 años, de nacionalidad paraguaya, estaba preso desde octubre pasado en la Alcaidía, cuando fue capturado con 203 kilos de marihuana compactados en 320 ladrillos. La droga estaba en el doble fondo de una camioneta Amarok. Al parecer, en la tarde del lunes apiló mesas contra el tapial de la dependencia policial, saltó entre los alambres de púa, pasó al lado sur del patio y huyó.

Según informó el sitio web Reconquista Hoy, un remisero fue secuestrado en su auto por el prófugo. Luego fue liberado en la autopista Rosario-Santa Fe a la altura de Santo Tomé. De acuerdo a la publicación hecha en Facebook por la remisería en la que trabaja la supuesta víctima, el hombre manejó "a punta de cuchillo" hasta que fue dejado en un campo a la vera del corredor vial.

El propietario de la remisería dijo que no "caben dudas" de que el evadido fue quien secuestró a su empleado. No obstante, el juez federal de Reconquista Aldo Alurralde, que interviene en la detención por tráfico de drogas del prófugo, manifestó que no estaba claro si se trataba de la misma persona o si fue otro hecho de inseguridad.

El dueño de la remisería relató que el empleado levantó a un pasajero en Reconquista, quien decidió hacer paradas en dos negocios. Añadió que no notó "nada raro" en él, hasta que sacó un cuchillo y lo obligó a conducir hasta un campo, donde lo abandonó y se dio a la fuga con su Volkswagen Voyage color gris.