Un respiro que durará dos días

La lluvia trajo un respiro ante varias jornadas de calor. Para este domingo se esperan condiciones similares a las del lunes, con temperaturas máximas que no superarán los 30 grados. Ideal para terminar el fin de semana al aire libre.

