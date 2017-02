Un sistema permitirá medir la energía en viviendas que están a la venta o en alquiler

Una prueba piloto se realizará en Rosario con el fin de validar el procedimiento de cálculo desarrollado para determinar la eficiencia energética de una vivienda y el funcionamiento del sistema de implementación. Las certificaciones realizadas en dicha prueba serán completamente anónimas y no tendrán ninguna validez legal.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo