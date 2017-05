Un truco para saber si dormís el tiempo adecuado

Se puede hacer temprano, por la tarde. Hay que ir a una habitación oscura y silenciosa, con un reloj donde poder consultar la hora. Hay que poner la bandeja metálica junto a la cama. Te recostás y sostenés la cuchara en tu mano, pero sobre la bandeja. Mirás la hora y esperás hasta dormirte. Cuando lo hagas, la cuchara caerá de la mano y el ruido al caer sobre la bandeja te despertará. Mira el reloj y sabrás lo que tardaste en dormirte. Si te has dormido en 5 minutos o menos, es posible que tengas déficit de sueño grave. Si tardás entre 5 y 10 minutos, tienes un déficit de sueño moderado. Si tardas 15 minutos o más, estás durmiendo lo suficiente.

El ritmo de vida moderno provoca que no siempre durmamos las horas que realmente necesitamos. Según los expertos, un adulto necesita cada día entre 7 y 9 horas de sueño (entre 8 y 10 horas si se trata de un adolescente entre 14 y 17 años).

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo