Una app permite encontrar actividades para personas con discapacidad intelectual

A través de un comunicado, el vicepresidente de la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA), Marcelo Varela, contó que se reciben "todos los días consultas de personas que buscan escuelas, clubes, universidades o profesionales que reciban a personas con discapacidad intelectual".

