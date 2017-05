Una australiana que mató a sus siete hijos y una sobrina no irá presa

Una mujer australiana que asesinó en diciembre de 2014 a ocho niños no será juzgada porque desde la Corte la declararon inimputable por padecer esquizofrenia y delirios religiosos.

Raina Thaiday atacó y mató con un cuchillo a sus siete hijos y a su sobrina en su casa de Cairns, Queensland para “salvarlos del mal”, después que el "canto de un pájaro le dio la señal de Dios para cometer los crímenes”. La madre primero mató al pato de la familia, luego volvió por los menores - cuatro niños y cuatro niñas, de entre dos y 14 años

Tras los hechos la mujer fue arrestada y admitió haber matado a todos los niños. Pero después de exhaustivos estudios y análisis desde la Corte establecieron que Thaiday no era consciente de sus actos por lo que no irá a prisión debido a que sufrió un episodio psicótico que desencadenó por una esquizofrenia no diagnósticada.

La sentencia, dictada el mes pasado pero que se dio a conocer este viernes elimina, todos los cargos contra la mujer y la destina a un centro de salud mental.