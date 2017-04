Una bebé nació en pleno vuelo

Todavía no hay confirmación que la recién nacida haya recibido algún regalo por parte de la compañía aérea, pero se supo que un bebé que nació hace poco tiempo en pleno vuelo de Jazeera Airways con destino a Egipto recibió pasajes gratis junto a su familia hasta que cumpla los 18.

