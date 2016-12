“Una lluvia de 200 milímetros no nos puede comprometer así”

Finalmente, expresó en relación a la gravedad del panorama: “Nos tiene que hacer reflexionar. Una lluvia de 200 milímetros no nos puede comprometer como nos comprometió, por más que haya llovido de forma intensa y rápida”.

En diálogo con Radiópolis (Radio 2), Contigiani se refirió a la actual situación en el territorio santafesino después del temporal. “Es un episodio climático que trajo malas noticias pero algún tipo de alivio, es contradictorio. El campo santafesino, el sector maicero, esperaba la lluvia pero no regiones como General López –el más afectado, según manifestó–, Castellanos y Las Colonias o una zona de Arroyo Seco lindante con el norte de Buenos Aires”, precisó.

El ministro de Producción de Santa Fe, Luis Contingiani, llamó a reflexionar sobre el impacto profundo que tuvo la tormenta del 26 de diciembre en varios puntos de la provincia. Si bien admitió que cayó mucho agua y de forma repentina, consideró que no es posible tolerar semejantes consecuencias. También confirmó que el gobierno provincial evalúa declarar la emergencia agropecuaria.

