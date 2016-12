Una mujer china dio a luz a los 64 años

No obstante el embarazo fue complicado, ya que a Wang le diagnosticaron diabetes mellitus gestacional, y debió someterse a frecuentes controles médicos.

El bebé es un varón de 3,7 kilos que nació el miércoles 28 de diciembre. Fue gestado mediante una técnica médica de rejuvenecimiento del útero y fecundación in vitro, dado que la mamá -de apellido Wang- había dejado de ovular hacía una década.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo