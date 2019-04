Una mujer denunció que la torturaron por negarse a bailar para su esposo y los amigos

Una mujer paquistaní denunció que fue torturada por negarse a bailar para él y sus amigos.

Asma Aziz dio a conocer la historia en un video en el que se la ve con la cabeza rapada, con múltiples moratones.

Su marido, Mian Faisal, negó haberla agredido, pero él y un empleado doméstico están bajo custodia policial.

El caso generó preocupación en Pakistán y llevó a que algunos grupos urgieran a las autoridades a tomar medidas.

En el video publicado el pasado 26 de marzo, Aziz, visiblemente emocionada, aseguró que dos días antes fue torturada después de negarse a bailar frente a los amigos de su esposo que estaban en su casa.

"Me quitó la ropa frente a los empleados. Ellos me sujetaron mientras me rapó el pelo y lo quemó. Mi ropa tenía sangre. Me ataron a una tubería y me colgaron del ventilador", manifestó.

La mujer dijo que acudió a la policía para presentar una denuncia. Pero la fuerza solo actuó después de que el video llamara la atención del viceministro del Interior, Sheheryar Afridi, que ordenó a los agentes registrar la denuncia.

Un informe médico preliminar concluyó que Aziz presentaba múltiples hematomas e inflamaciones, en los brazos, sus mejillas y alrededor de su ojo izquierdo.

Faisal dijo a la policía la semana pasada que su mujer comenzó a cortarse el pelo bajo la influencia de las drogas, y que él, que también consumió drogas, tan solo le ayudó a terminar el trabajo.

El caso provocó una ola de comentarios en redes sociales, donde muchos expresaron su indignación con los niveles de violencia de género en Pakistán.

La actriz pakistaní y cantante Sanam Saeed fue una de las personas que alzaron la voz en defensa de Aziz.