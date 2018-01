Una pastilla controlaría el VIH con una sola toma semanal

La falta de "adherencia terapéutica" o lo que es lo mismo, no tomarse el tratamiento o no hacerlo tal y como lo prescribió el médico, constituye uno de los principales problemas en la lucha frente a la infección por el virus de inmunodeficiencia adquirida (VIH). No en vano, de nada sirve contar con fármacos antirretrovirales que permiten a los pacientes vivir muchas décadas tras haber contraído la infección –aunque no sean capaces de erradicar definitivamente el virus– si no se toman adecuadamente. Una situación que, según los estudios, resulta común en hasta un 30 % de las personas con el virus.

Pero, ¿no hay nada que se pueda hacer para mejorar esta adherencia? Pues sí. Hay que "simplificar" los tratamientos para que los afectados no se vean obligatoriamente abocados a tomar una –o varias– pastilla todos los días y durante toda la vida. De ahí la importancia de un estudio dirigido por investigadores del Brigham and Women’s Hospital de Boston (EE.UU.), en el que se muestra que el VIH puede ser tratado con la toma de una única pastilla semanal.

El estudio, publicado en la revista "Nature Communications", describe una nueva pastilla o, como definen los autores, "minicaja de pastillas", que una vez ingerida permanece en el estómago y libera a lo largo de más de una semana las dosis necesarias de tres potentes fármacos antirretrovirales –‘dolutegravir’, ‘rilpivirina’ y ‘cabotegravir’–. O así sucede, cuando menos, en modelos animales –cerdos-.

Como explica Giovanni Traverso, co-autor de la investigación, "nuestro trabajo muestra que este sistema de dosificación de liberación lenta funciona igual o mejor que las dosis diarias actuales frente al VIH en modelos preclínicos".