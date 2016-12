Una pelea y la denuncia por violencia de género, el origen del cuádruple crimen

Además, en diálogo con LT10, destacó “la mirada que se puede hacer de todo esto es muy crítica en cuanto a las medidas que se debieron haber tomado y no se concretaron”. Declaró que este tipo de femicidios “son muy usuales en los últimos años, donde el femicida busca dañar a la víctima a través del ataque a su familia”.

Por eso, cuando el joven Feruglio desató la cacería primero fue a buscarla a Sauce Viejo, donde mató a su ex suegra Claudia Oliva (44), y su novio, Nicolás Strubia (39). Más tarde fue hasta Santa Fe, donde asesinó al padre Gustavo Dusso (45) y a la hermana menor de Romina, Camila (15).

"Se produjo un incidente, cuando el joven autor del hecho se apersona en el lugar donde vivía su ex pareja y le hace entrega de un dinero para la manutención de sus hijos. Allí el hombre la golpeó. Según las primeras averiguaciones, existía una problemática de naturaleza económica respecto al aporte que el joven realizaba para la manutención de los hijos", confió Nessier. La pareja tiene un chico de cuatro años y mellizas de un año y medio.

Después de conocerse los ataques en ambas viviendas, con dos víctimas fatales en cada lugar, trascendió que Romina Dusso, de 20 años, la ex del presunto homicida, radicó una nueva denuncia por violencia de género contra el padre de sus tres hijos, Marcos Feruglio, de 25. El joven fue detenido pero recién después de la masacre.

Una pelea con su ex pareja y madre de tres hijos y la posterior denuncia por violencia de género habría desatado el cuádruple crimen de Santa Fe. Ese sería el origen de la brutal agresión del joven de 25 años acusado de apuñalar el viernes a la madre de su ex y a la actual pareja de esta y, este sábado, al padre y a una hermana de la chica.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo