Una zona de la ciudad sin luz tras el temporal

Desde el área de Comunicación de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), Cecilia Chitarroni, confirmó que en la madrugada hubo “dos líneas aéreas que fueron sometidas a las inclemencias del tiempo durante la tarde noche de ayer”. Según precisó en Radiópolis (Radio 2), una de las zonas fue Fisherton, en el radio comprendido por José Ingenieros, Maradona al 1000, Sánchez de Loria, una “L” que se forma en el lugar”. No obstante, el inconveniente ya fue resuelto.

