Unas 350 millones de personas en el mundo padecen depresión

"La medicina no sólo debe curar enfermos sino enseñar al pueblo a vivir, a vivir en salud y tratar que la vida se prolongue y sea digna de ser vivida", afirmaba Ramón Carrillo

"El número de niños y adolescentes, desde 12 a 25 años, que padecen depresión es tan alto como en los mayores, el problema es que no se detecta porque no hay conciencia de su real incidencia", afirmó Shekhar Saxena, director del departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias de la OMS.

La constitución de la OMS de 1948 define la salud como: Un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia. La salud es un recurso para la vida diaria, no el objetivo de la vida. Se trata de un concepto positivo que acentúa los recursos sociales y personales, así como las aptitudes físicas.

