“Unidos Podemos” presentó su lista en Rosario

La lista de precandidatos a diputados provinciales que encabezan el ex diputado nacional Oscar Cachi Martínez y el concejal Osvaldo Miatello realizó su presentación en un conocido bar de la costanera rosarina. La lista competirá por dentro del justicialismo, en el espacio “Juntos”. El tercer lugar lo ocupa Verónica Baró Graf.

Fue este martes por la mañana, y contó con la presencia de todos los candidatos que conforman la lista. Luego del acto de lanzamiento, los principales candidatos brindaron una conferencia de prensa.

En la oportunidad, Cachi Martínez habló en primer lugar sobre su regreso a las filas del justicialismo: “ Las divisiones han llevado a que el PJ pierda las posibilidades de constituirse en una alternativa electoral. En ese aspecto creemos que también la sociedad está buscando la unidad. Y eso se plantea a nivel país y a nivel provincia. Queremos ser una alternativa federal y colaborar en la construcción de un proyecto de unidad nacional, de unidad provincial, sobre todo tratando de aportar un ladrillo en el armado de un camino de paz, orden, progreso y justicia”.

Más adelante, el candidato de Unidos Podemos afirmó que el nombre elegido para la lista significa que "Unir es el pensamiento contrario a aquel que pretende divisiones, fracturas y grietas. Es la necesidad de entender que la unidad se hace con los distintos y no con los iguales. La unidad entre iguales es uniformidad. Nosotros somos una idea republicana del peronismo o mejor dicho del panperonismo, y por ello creemos necesario un proyecto de unidad nacional, de unidad provincial y de unidad del peronismo en función de los intereses de las grandes mayorías y no de las cerradas facciones."

En cuanto a las prioridades que tendrán si son elegidos diputados, Martínez declaró que “creemos que la seguridad, la educación y la generación de empleo genuino deben ser las prioridades. En materia de seguridad se debe abandonar el falso garantismo, que pone más énfasis en la defensa de los derechos humanos de los delincuentes que de los de las víctimas de delitos y de verdad que nuestra provincia necesita legisladores que se ocupen de crear leyes para que los delincuentes vayan presos, y que no entren por una puerta y salgan por la otra mientras los ciudadanos honestos viven enrejados por miedo. En el mediano plazo tenemos una concepción de que no hay mejor política social que la generación de empleo genuino y en ese proceso hace cinco años planteamos en la legislatura provincial dos políticas que fueron réplicas de políticas públicas que implementó en la provincia de Córdoba el entonces gobernador Juan Manuel de la Sota: el boleto educativo gratuito para los estudiantes de todos los niveles, docentes y no docentes, y el Plan Primeros Pasos, que nosotros lo presentamos en la legislatura también hace 5 años como “Semillas Santafesinas” y cuyo objetivo es la incorporación de los jóvenes en las pequeñas y medianas empresas de la provincia, a partir de una asistencia del Estado, que le permite hacer su primera experiencia laboral sabiendo que para las pymes los trabajadores no son un número y sabiendo a partir de la experiencia cordobesa que el 65 por ciento de los jóvenes que ingresaron por este programa mantuvieron el trabajo, luego de la finalización del Plan”.

Por su parte, el concejal rosarino Osvaldo Miatello, segundo en la lista, expresó: “Necesitamos que la Legislatura sea el ámbito para dar el debate sobre el perfil de la provincia de Santa Fe. Nuestra provincia es esencialmente un territorio productivo y de trabajo; ahora bien, tenemos que tener las regulaciones necesarias que acompañen esas condiciones ya desarrolladas. Es fundamental generar entes de control más allá de los que hoy existen -y no funcionan- en relación a los servicios públicos y las empresas EPE, Litoral Gas y Aguas Santafesinas. Entes que no sólo controlen la eficiencia y la calidad del sistema, sino también los costos. Es decir, precisamos un nuevo marco regulatorio que evite lo que hoy está padeciendo la ciudadanía en general, es decir, traslados masivos y alevosos de aumento de tarifas a los usuarios. Queremos impulsar, como en mi caso lo hice en la ciudad de Rosario para el transporte, que los aumentos tengan como tope máximo los incrementos salariales, que esté firmemente establecido que no se superará ese límite”.



Y finalizó diciendo: “Quiero destacar el rol de la Legislatura y la importancia de tener una Legislatura acorde a los tiempos porque, más allá de que este año se eligen cargos de importancia como son los ejecutivos, es decir, gobernador e intendentes, nos parece que batallas importantes para los intereses de toda la Provincia -como la definición de políticas en seguridad y justicia y el destino de la reforma constitucional- se van a dar en el marco tanto de la Cámara de Senadores como de Diputados”.