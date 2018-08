Uruguay se protege: intervención histórica tras la suba del dólar en Argentina

El Banco Central de Uruguay (BCU) realizó este jueves la intervención más grande de la que hay registro para que no se dispare el dólar. Pusó casi 160 millones de dólares en el mercado. El ministro de Economía uruguayo, Danilo Astori, aseguró que no hay posibilidad de que a Montevideo le pase lo mismo que a Buenos Aires; con todo, la vicepresidenta Lucía Topolansky reconoció estar preocupada, sobre todo por la temporada turística que se asoma.

Según publicó el diario uruguayo El País, el BCU vendió US$ 133,1 millones este jueves; es la intervención más grande de su historia. A eso le sumó ventas de dólares a futuro (a uno, dos y tres meses) por un total de US$ 25 millones.

El movimiento cambiario en Argentina preocupa al vecino país porque, si bien la dependencia es mucho menor que cuando se dio la crisis de 2001, en algunos rubros es elevada.

"Me preocupa de Argentina la inestabilidad económica, saber para dónde va ese país. El capital es cobarde. Se disparó el dólar. Y nosotros estamos tan hermanados… Se tomó la decisión (de reestablecer la exoneración) del IVA para los turistas en la próxima temporada pero no sé si basta. Y a nosotros la temporada sí nos importa. Entonces ¿cómo no me va a preocupar?", sintetizó la vicepresidenta Topolansky.

En tanto, el ministro de Economía y Finanzas, Astori optó por un tono más calmo: "Estamos tranquilos. Aquí no va a pasar lo que está ocurriendo en Argentina, nuestra economía es muy diferente".