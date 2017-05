Usted Señálemelo, Phonalex y Los Usuarios

Usted Señálemelo: la banda le está cambiando la impronta al rock nacional, y la felicidad del trio oriundo de Mendoza conformado por Lucca Begueri Petrich ( bateria ), Gabriel Orozco ( guitarra y coros ) y Juan Saieg ( voz y sintetizadores ) está a flor de piel, no es para menos, el disco estéticamente y sin perder la esencia los representa en esta nueva etapa, con mayor instrumentación y además con el reemplazo del bajista invitado Sasha Nazar y la incorporación de un músico multi instrumentista Gastón Ramos, ambos invitados estables, de esta forma queda conformado un quinteto muy poderoso de ver y escuchar.

