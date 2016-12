Utopía quebrada: rompieron una estatua nueva frente a la Aduana

. @MuniRosario trabaja en la restauración integral de la Fuente de las Utopías frente a la ex Aduana pic.twitter.com/f0LyYBh1Tm

“No puedo creer que nadie haya visto nada”, deslizó el funcionario y dijo que revisarán las imágenes de la cámara ubicada en la esquina. “Vamos a investigarlo, no creo que haya sido una banda de chicos”, añadió.

Taparelli comparó la situación con un “cahetazo” y analizó: “Jesús dijo hay que dar la otra mejilla. Yo no le voy a dar la otra mejilla, le voy a dar batalla”. También aseguró que “no la vamos a enrejar” sino elevar, ya que “prefiero la altura a las rejas”.

El director de Diseño e Imagen Urbana municipal recordó la frase “como si fuéramos a dejar de sembrar por temor a los pájaros” y aseguró que la obra será restaurada. “Esto es un engorro, no es una tragedia. Tenemos hasta el pegamento para pegar y restaurarla. Lo terrible es la acción: inauguramos hace una semana y casi me pongo a llorar de la emoción, fue un acto hermoso”, dijo.

Jesús dijo «hay que dar la otra mejilla». Yo no le voy a dar la otra mejilla, le voy a dar batalla”

“Es una tristeza, mas que para mi, que eso se arregla al elevar la obra 50 centímetros para que no se puedan subir, es por el laburo que hicieron los chicos de restauración. Estamos muy tristes, como si se hubiera muerto una tropilla de caballos”, lamentó.

“Para mi es un atentado, no es vandalismo. Cuando eras chico y jugando al fútbol rompías un vidrio, salías corriendo, no te quedabas rompiendo”, comparó y resaltó que los daños fueron efectuados “casi cuatro metros para arriba”.

Una estatua ubicada la semana pasada en la reinaugurada Fuente de las Utopías, en avenida Belgrano y bajada Sargento Cabral, fue dañada por desconocidos. Rompieron una pata al ciervo que compone la obra, le sacaron los dos cuernos y dos dedos de la estatua. Dante Taparelli, director de Diseño e Imagen Urbana municipal, no ocultó su “tristeza”, que sintió como “si se hubiera muerto una tropilla de caballos”, como un “atentado”. Todo eso dijo el funcionario y artista y prometió “dar batalla” y repararla.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo