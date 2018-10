Va por todo: la inesperada propuesta de Maradona a Cristina Kirchner

Diego Maradona va por todo. O por casi todo. El ex capitán de la selección argentino sorprendió na vez más con una inesperada autopostulación: dijo que quiere ser compañero de fórmula de Cristina Kirchner en las elecciones del año que viene.

“Yo iría en la fórmula con ella (Cristina Kirchner)”, sostuvo Maradona al ser consultado sobre si le gustaría que la ex mandataria vuelva a presentarse en las elecciones del año próximo.

“A mí, Fidel (Castro) me dijo que tenía que dedicarme a la política. Y yo iría con ella, con Cristina. Veo a la gente sufrir, que no puede llegar a fin de mes”, explicó en diálogo con Clarín.

Al ampliar su análisis de la gestión de Macri, Maradona no anduvo con vueltas: “Yo digo que si la Argentina no explotó todavía es porque Dios no quiere o porque tenemos un Papa argentino. Esto es De la Rúa y medio. Lo que está haciendo Macri es De la Rúa y medio. Y sin embargo preguntás hoy y te dicen “¿para qué m... lo voté a este hijo de p...?”.