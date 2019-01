Valentina Bassi: “Hago aceite medicinal de cannabis para mi hijo”

Valentina Bassi publicó un comentario en las redes sociales a favor del autocultivo de cannabis y reveló que fabrica aceite medicinal para su hijo. En la imagen se puede ver la planta de marihuana.

De acuerdo a lo que informa el sitio El Trece, Bassi generó diversas reacciones en las redes tras subir un mensaje a favor del autocultivo de cannabis.

“Con esta planta hago aceite medicinal para mi hijo. No quiero ser ilegal, me molesta mucho hacer todo a escondidas. Tengo muchas preguntas, no soy médica, necesito y espero con ansiedad estudios científicos que me ayuden a encontrar la dosis y la cepa indicada. Mientras tanto...no puedo esperar. #sialautocultivo #cannabisterapeutica #autocultivoya #cannabiscommunity #cannabisculture #legalize #cannabismedicinal #eldolornopuedeesperar #nomaspresosporplantar #nosomosnarcos”, fue su posteo, junto a una foto suya al lado de una planta de marihuana. Bassi es madre de Lisandro, de 11 años, hijo que tuvo junto al director Ulises Rosell.

Sin embargo, no es la primera vez que la actriz sale en defensa de la producción casera de cannabis. Hace un año atrás, junto a artistas de la talla de Norma Aleandro, Dolores Fonzi y Julieta Díaz, participó de una campaña a favor del cultivo privado de marihuana.