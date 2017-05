Vecinos intentaron “vengar” a supuesto acosador de dos chicas

“Llegó la Policía, lo sacaron entre cuatro y no dejaron que lo golpeen”, agregó la mujer.

“Había una moto que volvió con una chica y empezaron a los gritos en un kiosquito. Le querían pegar, linchar, porque quisieron raptar a una nena”, continuó, eso último en base a versiones no comprobadas de manera oficial.

El acusado no tendría antecedentes y viviría en el barrio, a no más de tres cuadras de lo ocurrido.

En el camino, una persona de 29 años las empezó a seguir y acosar verbalmente. Ese hombre habría intentado manosearlas, lo que no habría llegado a concretar.

Los investigadores establecieron que el hombre invitó a “una fiesta” a las menores, según declaró la tía de las adolescentes. No se desprende, sin embargo, que haya existido un intento de secuestro, abuso o manoseo concreto.

