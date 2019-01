"Vendo huevos para subsistir": la dramática situación de los trabajadores de La Mar

En algunas sucursales de la firma La Mar se puede leer el anuncio del 50 por ciento de descuento en indumentaria por cierre. Unos 20 empleados fueron afectados por la situación, que hasta el momento no tiene certezas. Uno de los trabajadores dijo que no cobró diciembre, vacaciones, aguinaldo y no sabe si percibirá indemnización. Por ese motivo, recurre a la compra-venta de maple de huevos en el barrio 7 de Septiembre para tener ingresos.

Carlos Catalano, uno de los empleados, comentó a Rosario3.com que hace varios años que trabaja con las máquinas de corte en los talleres que, según afirmó, fueron "vaciados" el fin de semana. "Lo último que nos pagaron fue noviembre. Ahí nos dijeron que nos daban vacaciones. Nos enteramos por los anuncios de los negocios que cierran el 31 de enero", agregó.

Catalano contó que ante la falta de ingresos sale a vender maple de huevo para obtener algo de dinero. "Hace décadas que trabajo en esto, nunca imaginé esta situación", enfatizó al tiempo que añadió que el cierre perjudica a 25 personas.

Desde el Ministerio de Trabajo de Santa Fe informaron a Rosario3.com que se hicieron dos inspecciones a la empresa y se convocaron a tres audiencias. La firma sólo concurrió a la última. "Argumentan ostensible caída de ventas", señalaron desde la cartera provincial, mientras que tienen la denuncia del Sindicato de Empleados de Comercio, en la que se marca que la medida fue tomada para "un posterior cambio de marca".

La próxima audiencia por la situación de La Mar fue convocada para el 5 de febrero.