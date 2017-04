Venezuela: otro muerto en las protestas y ya suman cinco

Sin embargo, decenas de ciudadanos que recorrieron el este de la capital decidieron seguir en marcha y llegar la principal autopista de Caracas para continuar con la protesta, algo que no fue respaldado por los dirigentes.

La mayoría de las movilizaciones en el interior, en las que participaron cientos de personas, terminaron en calma y en ellas se portaban carteles que decían "no más dictadura" y "elecciones ya".

