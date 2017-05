Ventajas de la ropa ecológica para nuestra salud

Tu piel no sufrirá ningún tipo de alergia. Las fibras naturales tienen muchos menos alérgenos que las fibras realizadas a través de químicos. Tu piel te lo agradecerá y estará mucho más linda.

Este tipo de fibra no contamina el medio ambiente. Si sos una persona que piensa en la naturaleza y la quiere conservar, siempre deberás comprar ropa ecológica.

La fibra natural es un tipo de fibra un poco más cara de producir, pero a cambio podrás disfrutar de muchos otros beneficios, que la ropa convencional no te ofrecerá.

