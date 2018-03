Vida, de Keith Richards

Sinopsis

Una reedición en español, corregida y revisada, de la aclamada autobiografía del guitarrista, compositor, cantante y miembro fundador de los Rolling Stones.

Su infancia en Inglaterra, su juventud y la obsesión por los discos de Chuck Berry y Muddy Waters, la formación de la banda con Mick Jagger.

El comienzo de los Rolling Stones, las primeras drogas y los inmortales riff de guitarra, su relación con Anita Pallenberg y la muerte de Brian Jones. El exilio fiscal en Francia, las viajes con incendios forestales por Estados Unidos, el aislamiento y la adicción.

El amor con Patti Hansen, el distanciamiento de Jagger y la posterior reconciliación. Con una honestidad brutal y testimonios de amigos, músicos y estrellas de la talla de Tom Waits o Ronnie Wood, Keith Richards recuerda todo y sobrevive para contarlo en una de las más festejadas autobiografías de la historia del rock.

“Nunca me gustó ser famoso, y con las drogas me resultaba más fácil enfrentarme a la gente. Lo hacía para no ser una ‘estrella pop’. Mick eligió los halagos, que son más o menos lo mismo: una evasión de la realidad.”

Editorial Planeta