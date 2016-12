Video: Macri se bailó todo en el casamiento de Tévez

El presidente Mauricio Macri se bailó todo en la fiesta de casamiento del futbolista Carlos Tévez. No se quedó sentado ni mucho menos, se desplegó por la pista con pasos muy particulares al compás de la música y de la mano de Juliana Awada.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo