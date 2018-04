Video: actrices cantan con Miss Bolivia Paren de matarnos

La rapera argentina Miss Bolivia lanzó en todas las redes sociales su video clip "Paren de matarnos" que cuenta con la participación de actrices y cantantes como Lali Espósito, Sofía Gala, Calu Rivero, Celeste Cid, Srita Bimbo, Nancy Dupláa, Dolores Fonzi y que apunta a convertirse en un himno de lucha para los colectivos femeninos.

En la letra de esta canción incluida en su último disco "Pantera", la artista argentina: "Salí para el trabajo y no fui, salí para la escuela y no llegué, salí del baile y me perdí, de pronto me desdibujé, mis amigos me buscan por ahí, los vecinos pegaron un cartel, me buscan mi madre, mi padre... Si tocan a una, nos tocan a todas, el femicidio se puso de moda, paren de matarnos".

A lo largo del video, cantantes, actrices y referentes de los colectivos femeninos prestan su rostro y cantan la canción. Entre ellas aparecen Lali Espósito, Sofía Gala, Calu Rivero, Celeste Cid, Srita Bimbo, Nancy Dupláa, Dolores Fonzi, Mimí Maura, Erica Rivas y Marilú Marini, Sandra Mihanovich, Teresa Parodi, Hilda Lizarazu, Liliana Herrero, Mariana Baraj, Las Taradas, Lisa Kerner y Carla Morales.

El clip dirigido por Daniel Ortega y Gabriel Nicoli, mezcla el registro cinematográfico y estético que define a Miss Bolivia, con el relato coreográfico, el archivo documental y lo testimonial.

"El resultado es una hermosa amalgama donde la emoción, la fuerza y la toma de conciencia se hacen carne en el espectador con esta herramienta de resistencia y empoderamiento social-cultural que revaloriza y alza la voz de la mujer en tiempos de efervescencia y transformación urgentes", dijo la vocalista.

"Pantera" fue nominado como Mejor Album de Reggae / Música Urbana a los Premios Gardel 2018.