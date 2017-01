Video captura a un mono que intenta tener sexo con una cierva

Según los científicos, este comportamiento podría explicarse por la falta de parejas en su grupo. "Este joven macaco no tenía acceso a las hembras de su grupo, acaparadas por los machos más viejos", se lee en el informe.

Ambas especies conviven en el mismo ecosistema y la coexistencia es pacífica. Los ciervos, de hecho, suelen beneficiarse de la presencia de los monos porque estos tiran al suelo la fruta de los árboles a la que los ciervos no podrían llegar de otra forma.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo